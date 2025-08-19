Altın Portakal’da emek ödülleri belli oldu

luslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Emek Ödülleri bu yıl Feride Çiçekoğlu ve Cansu Baydar'a takdim edilecek. 24 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde; Sinema Emek Ödülü Feride Çiçekoğlu'na, Genç Sinemacı Emek Ödülü ise Cansu Baydar'a verilecek. Çiçekoğlu, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde; 1989 yılında Uçurtmayı Vurmasınlar ile En İyi Senaryo Ödülü'ne, 2021 yılında da Altın Portakal Ulusal Film Yarışması Cahide Sonku Ödülü'ne layık görüldü. Genç Sinemacı Emek Ödülü ise Cansu Baydar'a takdim edilecek. 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Emek Ödülleri", festivalin açılış töreninde takdim edilecek.