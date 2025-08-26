Nilay Deniz’den Muğla Akyaka’ya tam not

Ünlü ve güzel oyuncu Nilay Deniz, Muğla'nın güzide tatil beldesi Akyaka'nın sadece doğasıyla değil, aynı zamanda bir ekstrem spor merkezi olarak da öne çıktığını belirtti.

'ÇOK KEYİFLİ OLUYOR' Özellikle uçurtma sörfüne olan ilgisine dikkat çeken ünlü oyuncu, bölgenin bu spor dalı için ideal şartlara sahip olduğunu vurguladı.

Akyaka'da günlük yaşantısının daha renkli ve eğlenceli geçtiğini ifade eden Nilay Deniz, "Akyaka, uçurtma sörfü ekstrem spor alanı sayesinde çok tercih edilen bir yer. Tabii günlük yaşantımız ekstra eğlenceli oluyor burada, Ege havasında. Keyifli oluyor" ifadelerini kullanarak bölgenin sadece tatilciler için değil, aynı zamanda adrenalin tutkunları için de çekim merkezi olduğunu belirtti.