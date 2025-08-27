Özcan Deniz'in aile kaosu magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü: 6 milyon dolarlık villanın kime gideceği belli oldu! Sosyal medyada yaşanan kavgalarına herkes şahit oldu!

Aylardır magazin gündemini meşgul eden Özcan Deniz ve ailesi arasında kavga, her geçen gün büyümeye devam ediyor. 2025'in başında patlak veren olaylar, ilk kez şarkıcının eşi Samar Dadgar'ın kayınvalidesi Kadriye Deniz ve görümcesi Yurda Güler tarafından sözlü tehdit ve şiddet gördüğünü iddia etmesiyle başladı.

Yaşanan gelişmelere Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz de dahil olarak kardeşinin vergi kaçırdığını, zimmetine para geçirdiğini ve şirketi boşaltma iddialarıyla mahkemelik olduklarını açıkladı. Art arda yaşanan tüm gelişmeler sonrası Özcan Deniz, "Sen çocuğumu babasız, kimsesiz bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın, yapmaya çalıştığın kötülük eline, ayağına dolansın. Rabbimden tek dileğimdir" açıklamasını yaptı.