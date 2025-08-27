Özcan Deniz'in aile kaosu magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü: 6 milyon dolarlık villanın kime gideceği belli oldu! Sosyal medyada yaşanan kavgalarına herkes şahit oldu!

Aylardır magazin gündemini meşgul eden Özcan Deniz ve ailesi arasında kavga, her geçen gün büyümeye devam ediyor. 2025'in başında patlak veren olaylar, ilk kez şarkıcının eşi Samar Dadgar'ın kayınvalidesi Kadriye Deniz ve görümcesi Yurda Güler tarafından sözlü tehdit ve şiddet gördüğünü iddia etmesiyle başladı.
Yaşanan gelişmelere Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz de dahil olarak kardeşinin vergi kaçırdığını, zimmetine para geçirdiğini ve şirketi boşaltma iddialarıyla mahkemelik olduklarını açıkladı. Art arda yaşanan tüm gelişmeler sonrası Özcan Deniz, "Sen çocuğumu babasız, kimsesiz bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın, yapmaya çalıştığın kötülük eline, ayağına dolansın. Rabbimden tek dileğimdir" açıklamasını yaptı.
Milliyet'te yer alan habere göre tüm bu gelişmelerin arından Özcan Deniz, davalardan ve yeni sorunlardan uzaklaşmak amacıyla toplam değeri 6 milyon dolar olan iki villasını ağabeyi Ercan Deniz'e vermeye hazırlanıyor.
Ünlü ismin eşi Samar Dadgar ile Alaçatı'da olduğu zamanlarda ağabeyinin davaya konu olan Zekeriya köydeki evi yeniden basması sonrası harekete geçtiği konuşuluyor.
Ercan Deniz'in, Samar Dadgar'a şiddet uyguladığı iddia edilen ve davalık olan Yurda Deniz ve onun arkadaşı olan Murat Güler ile Dadgar'ın annesi ve ünlü sanatçının kardeşi olan Nurcan'ın olduğu eve baskın yaptı. Ardından jandarmalar şikayet üzerine eve gelerek Ercan Deniz ve beraberinde eve gelenleri götürdü. Tüm bu gelişmelerin üzerine Özcan Deniz de isyan bayraklarını çekerek yeni bir protokol hazırlığına girişti.
Daha fazla dava ve tartışmalarla gündeme gelmek istemeyen Özcan Deniz'in Zekeriyaköy'de bulunan ve toplam değeri 6 milyon dolar olan iki villayı ağabeyine vereceği öğrenildi. Ünlü sanatçı aynı zamanda hem kendisinin hem de ailesinin oturduğu villalardan da feragat ederek toplamda dört evi bırakmış olacak.
Daha önceden de Ercan Deniz'e mal varlıklarını verdiği konuşulan Özcan Deniz'in bu villaları vereken hayatına sıfırdan başlamaya karar verdiği konuşuluyor. Yaşananlardan bunalan ünlü ismin kariyerine odaklanmak istediği öğrenildi.
NELER OLMUŞTU?
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasındaki kavgaya kız kardeş Sibel Semerci de dahil olmuştu. Semerci, abisi Özcan Deniz'e destek veren açıklamalar yapmıştı.
Semerci, "Ölümle tehdit edip, küfürler ederek bizi korkuttuğunu sanıyorsan attığın her yanlış adım gibi bunda da yanılıyorsun. Senden korkmuyorum ama senin ne kadar çirkinleşebileceğini çok iyi biliyorum. Evimizin atası, büyüğü, abisi sandığımız vicdansız! Ailenin yüz karasısın en azından zarar verdiğin biz kardeşlerin için" dedi. Sibel Semerci sözlerine şöyle devam etmişti:
"Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Adaleti'nin vermediği bir kararı, hakimin ağzından çıkmamış bir mahkeme sonucunu önceden biliyormuş gibi televizyon kanalına çıkıp konuşabiliyorsun. Şirketin içini boşaltıp 'Şirketi bana devrettiler' yalanını uydurdun! Kimse sana devretmedi, sen o şirketi haksız ve hukuksuz yollarla devraldın."
YOLLARINIZ BORÇLAR YÜZÜNDEN AYRILDI
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, Ercan Deniz'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialara sosyal medyada cevap verdi. Dadgar, "Özcan'dan asla ev istemedim. Sizin ayrılma sebebiniz, bitmek bilmeyen borçlar ve saygısız oluşunuz. Özcan ailesini evden kovmadı. 2 sokak ötedeki 4 katlı bir villaya taşınıldı. Kafam kanlar içinde size sığındığımda geçmiş olsun bile demeden emlakçıyı arayıp annenleri o evden gönderdin.
Çünkü duyulursa Özcan'ın konserlerinin duracağından korktun. 'Özcan annesini dövdü' demişsin. Özcan bırak annesine el kaldırmayı; herhangi biri kendi annesine el kaldıracak olsa elini kırar. Benim ailem için 'Kaçaklar' demişsin. Ailemin oturumu 12 yıldır aralıksız var. İşleri de var. Kendi alın terleriyle evlerini aldılar. Hatta babam bana ve ablama da ev aldı. İran'da da gayet varlıklıydık. Özcan'ın oğlu Kuzey'in ruhunu çaldığımı söylemişsin. Evet çaldım ama kalbini. O da benimkini çaldı. Birbirimize arkadaş olduk" diye konuştu.
ÖZCAN DENİZ DE SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU!
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde sıkça yer alan Özcan Deniz, sosyal medya hesabında küs ve davalık olduğu abisi Ercan Deniz'e adeta öfke kusup göndermede bulundu.
ESKİ EŞİNDEN DESTEK GELDİ
Son günlerde tansiyonun iyice yükselmesiyle birlikte, Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile kız kardeşi Sibel Semerci de tartışmalara dâhil oldu. Her iki isim de yaptıkları açıklamalarla Özcan Deniz'in yanında yer aldıklarını belirtti.
"YAPMAYA ÇALIŞTIĞIN KÖTÜLÜKLER ELİNE AYAĞINA DOLAŞSIN"
Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda abisine adeta ateş püskürdü. Deniz, ilk paylaşımında; "Şu an yapmaya çalıştığın kötülük eline, ayağına dolaşsın. Rabbimden tek dileğimdir. Âmin." sözleriyle abisi Ercan Deniz'e yüklendi.
"SEN ÇOCUĞUMU BABASIZ BIRAKACAK KÖTÜLÜKLERİN PEŞİNDESİN"
Başarılı sanatçı, paylaştığı ikinci gönderide ise; "Sen şu an çocuğumu babasız, kimsesiz, sefalet içinde bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın. Bunlar için verdiğim her mücadele uğruna ölmek bir şereftir" dedi.
MAL VARLIĞI VE GELİRLERİNE HACİZ GELDİ
Ünlü sanatçı geçen günlerde de yaşadığı büyük mali krizle gündeme oturmuştu. Tüm mal varlığı ve gelirine haciz konulan sanatçının, ekonomik açıdan zor günler geçirdiği öğrenildi. Bu zor duruma ise kardeşi Ercan Deniz'in neden olduğu ortaya çıktı.
ABİSİNE KEFİL OLMUŞTU
Yıllar önce kardeşi Ercan Deniz'in kullandığı banka kredilerine kefil olan Özcan Deniz, borçların ödenmemesi üzerine büyük bir yıkım yaşadı. Bankalar, borçlu Ercan Deniz'in ipotekli mal varlıklarına yönelmek yerine, kefil olan Özcan Deniz'in tüm hesaplarına ve gelirine haciz işlemi başlattı.
Başaralı sanatçının, avukatları aracılığıyla haciz kararına itiraz ettiği öğrenildi.
GEÇMİŞİMİ ÇALDI ŞİMDİ DE GELECEĞİMİ ÇALMAYA ÇALIŞIYOR
Geçmişimi çalan Ercan ve eşleri, şimdi de geleceğimi çalmaya çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğim." dedi. Deniz'in bu sözleri, aile içi gerilimin ne denli derin olduğunu gözler önüne serdi.
HAKKINI HARAM ETMİŞTİ
Ünlü sanatçı, abisi Ercan Deniz'in 'hakkımı helal ettim' sözlerine karşılık sosyal medya hesabından cevap vermişti. Ercan Deniz'in fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, paylaştığı hikayeye şu notu düştü; "Ah canım kardeşim (Ağabeyim diyecektim)! Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp savurduğun oğlum, ayırmaya çalıştığınız ve kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı, binlerce kişi hep bir ağızdan, hakkımız sana haram olsun!"
