Fenomen diziye dev transfer... Kuruluş şahlandı

atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni Kuruluş dizisinin yeni döneminde, izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de başarılı usta oyuncu Burak Sergen oldu. Türk televizyonlarında canlandırdığı sert ve güçlü karakterlerle hafızalarda yer edinen başarılı oyuncunun, dizide hangi karaktere hayat vereceği merakla bekleniyor.

Ağır Roman, İstanbul Kanatlarımın Altında gibi kült filmlerde rol alan Burak Sergen, atv izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Seyircilerden büyük ilgi gören ve rekorlar kıran Kuruluş dizisinde, yeni dönem çalışmaları tüm hızıyla sürerken, oyuncu kadrosuna da ünlü isimler katılmaya devam ediyor.

USTA OYUNCU KADROSU

Yakın zamanda, dizinin yeni dönem kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar ve Mahassine Merabet'in rol alacağı açıklanmıştı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş dizisi; yeni döneminde yeni sezonunda da atv ekranlarında Çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.