Ünlü şarkıcı Berkay Güven Bana’da

MÜGE Anlı'nın sunumuyla atv'de ekrana gelen, para ödülü için karşınızdakiyle hem ortak hem rakip olacağınız Güven Bana, bu akşam on üçüncü bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Ekranların güvenilir ismi Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda sanatçı Berkay ve Bülent Serttaş yarışacak.

HEYECAN DORUKTA

İKİLİ birbirlerine "Güven Bana" deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. İki başarılı isim arasında para mı kazanacak yoksa güven mi? Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve largüven vermek de gerekiyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili.