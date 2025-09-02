Aşk dolu kutlama! Yağmur Atacan 51 yaşına giren eşi Pınar Altuğ'a övgüler yağdırdı: Ailemizin değil ülkemizin şanslarından birisin!

ROMANTİKLİĞİNİ KONUŞTURDU!

Yağmur Atacan son olarak, 51 yaşına giren eşi için romantik bir paylaşım yaptı.

"AİLEMİZİN IŞILDAYAN KADINI"

Pınar Altuğ'un fotoğrafını paylaşan Atacan, "Ailemizin ışıldayan kadını, her bir yıl güzelliği onanır, her geçen yıl kariyeri tırmanır. Başarının tesadüf olmadığını, paylaşmanın erdem olduğunu bilen kadın!