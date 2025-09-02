  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Magazin Aşk dolu kutlama! Yağmur Atacan 51 yaşına giren eşi Pınar Altuğ'a övgüler yağdırdı: Ailemizin değil ülkemizin şanslarından birisin!

Aşk dolu kutlama! Yağmur Atacan 51 yaşına giren eşi Pınar Altuğ'a övgüler yağdırdı: Ailemizin değil ülkemizin şanslarından birisin!

2008 yılında evlenen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme gelse de 17 yıldır mutlu evliliklerini sürdürüyor. Altuğ'un 51. yaş gününü övgü dolu sözlerle kutlayan Atacan, "Ailemizin ışıldayan kadını" sözleriyle romantikliğini konuşturdu.

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

'Çocuklar Duymasın' dizisiyle yıldızı parlayan ve 'Doktorlar'da bir dönem boy gösteren Yağmur Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çiftin 2009 yılında ise 'Su' adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Aralarındaki 9 yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan çift, 17 yıldır mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

ROMANTİKLİĞİNİ KONUŞTURDU!
Yağmur Atacan son olarak, 51 yaşına giren eşi için romantik bir paylaşım yaptı.

"AİLEMİZİN IŞILDAYAN KADINI"
Pınar Altuğ'un fotoğrafını paylaşan Atacan, "Ailemizin ışıldayan kadını, her bir yıl güzelliği onanır, her geçen yıl kariyeri tırmanır. Başarının tesadüf olmadığını, paylaşmanın erdem olduğunu bilen kadın!

İyi ki doğdun, iyi ki varsın; ailemizin değil ülkemizin şanslarından birisin! 51 sen hic bu kadar güzel durdun mu başka birisinde." notunu düştü.

Atacan yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.

Pınar Altuğ ise birçok seveninde 'iyi ki doğdun' yorumları aldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA