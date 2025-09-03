Bu kadarı da pes dedirtti! Evli olan Güzide Duran sevgilisi Fikret Orman dudak dudağa...

"KENDİMDEN EMİNİM"

Duran, ortaya atılan iddiaların eşi tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürüp şu açıklamayı yapmıştı:

"Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir.

Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta"

Konuyla ilgili ilk açıklama Güzide Duran'dan gelirken ardından Okan Buruk da açıklama yapmıştı.