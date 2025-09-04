Bodrum bu olayı konuşuyor! Yunan armatörden 1.5 milyon TL bahşiş

Dünyanın en büyük gemi filolarından birine hükmeden Yunan Goldenports Holding'in patronu Paris Dragnis mega yatıyla Bodrum Türkbükü'ne demir attı. Paris Dragnis ve arkadaşları gittikleri bir mekanda hesap ve bahşiş olarak bir servet ödedi. Kariyeriyle birçok genç denizciye ilham kaynağı olan, 'Armatörler Kralı' lakaplı Paris Dragnis tatil için Bodrum'u seçti.

Optasia isimli mega yatıyla Türkbükü'ne demir atan Paris Dragnis ve arkadaşları, eğlence için Yalıkavak Marina'daki lüks bir mekanı seçti. Arkadaşlarıyla birlikte sabaha kadar eğlenen Dragnis, gecenin sonunda 1.5 milyon TL hesap ödedi ve bir o kadar da bahşiş dağıttı. Ünlü iş insanı, eğlence gecesinin ardından arkadaşlarıyla birlikte yatıyla Bodrum'dan ayrıldı.

Dünyada, süper lüks yat denilince akla ilk gelen isimlerden olan Yunan armatör Paris Dragnis, gittiği mekanlarda cömertliğiyle de dikkat çekiyor.

KAPTANLIKLA BAŞLADI

81 yaşındaki Paris Dragnis'in denizcilik macerası bahriyeli yetiştiren Yunan Ticaret Akademisi'nden mezun olmasıyla başladı. İlk olarak yük gemilerinde kaptanlık yapan Paris Dragnis daha sonra gemi alım satımı konusunda brokerlik yapmaya başladı. Kendi deniz ticaret filosunu kuran Paris Dragnis, oğulları Iannis ve Vassilis'in de denizcilikle ilgilenmesiyle 1995 yılında yatçılık alanına da açıldı.

LÜKS YAT FİLOSU VAR

PARİS Dragnis'in CEO'su olduğu Goldenports Holdings'in ticaret filosunda 8 konteyner ve 9 yük gemisi bulunuyor. Ayrıca Golden Yachts şirketinin O'Pari, O'Rea, O'Asis, O'Rama, O'Mega, O'Ceanos, O'Ptasia, O'Neiro, O'Pati, O 'Rion, O'Mathilde adlarında süper lüks yatları bulunuyor.