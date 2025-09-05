İzmir Fuarı’nda Derya Uluğ rüzgarı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri'nde birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Çim Konserlerinde, bu kez pop müziğin güçlü sesi Derya Uluğ sahne aldı. Alanı dolduran izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan Uluğ, iki saat boyunca "Nefes", "Okyanus", "Canavar", "Yansıma" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. İzmirli sanatçı, "Ben bu akşam memleketimdeyim. Çok mutluyum. Çocukken hep gelip gezip dolaştığım, konserleri izlediğim fuardayım, evimdeyim. Birlikte sanki aynı yerde oturur gibi konser vereceğiz. Her telden karşılıklı şarkılar söyleyeceğiz" dedi.