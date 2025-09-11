Ünlü manken Şevval Şahin o araçta görülmüştü: Resmi hizmete mahsustur kartıyla trafiğe çıkılan aracın sahibiyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde görülen ve bazı sosyal medya platformlarında üzerinde 'resmi hizmete mahsustur' kartı ile trafiğe çıkan araçla ilgili çalışma başlatmış, aracın iş adamı Burak A.'ya ait olduğu ve aracı manken sevgilisi Şevval Şahin'e tahsis ettiği tespit edilmişti.

Çalışma kapsamında araç sürücüsü M.A. isimli şahıs yakalanmış, M.A. ile araç sahibi Burak A.'ya "Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka araçlara izin alınmaksızın veya aracın tescil kayıtlarına işletilmeksizin reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak ile emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden idari para cezası uygulanmıştı. M.A. hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılmıştı.