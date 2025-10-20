Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Uyutulmaya devam ediliyor mu?

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran ve yapılan müdahale sonucu hayata döndürülen 59 yaşındaki Fatih Ürek'in sağlık durumu merak ediliyor. 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek'e ilişkin hayranları "Fatih Ürek öldü mü? Ürek'in sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek uyandı mı?" sorularını araştırıyor.
20 dakika boyunca oksijensiz kalması nedeniyle beyninde hasar oluşup - oluşmadığı uyutulduktan 72 saat sonra uyandırılmasıyla belli olacaktı. Kritik 72 saat geçmiş olmasına rağmen Fatih Ürek uyutulmaya devam ediyor.
Ürek'in menajeri ve yakın dostu Mert Siliv "Fatih'in durumu stabil. Hâlâ uyutuluyor, dualarınız esirgemeyin" dedi.
Öte yandan menajeri Mert Siliv, yaptığı yeni açıklamada Fatih Ürek'in sağlığı hakkında ortaya zayıflamak için iğne yaptırdığına yönelik iddiaların doğru olmadığını dile getirmişti.