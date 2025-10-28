Hababam Sınıfı’nın cimri Müdürüydü: Muharrem Gürses’in oğlu da ünlüymüş!

Yıllar su gibi geçiyor ama akıp giden bu zamanda Hababam Sınıfı filmi, yıllar geçse bile Türk sinemasının efsane yapımları arasında yer almaya devam ediyor.
Yıllar su gibi geçiyor ama akıp giden bu zamanda Hababam Sınıfı filmi, yıllar geçse bile Türk sinemasının efsane yapımları arasında yer almaya devam ediyor.
Yeşilçam tartışmasız en efsane yapımlarından biri olan ve başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi isimlerin paylaşıyor.
GÜRSES'İN OĞLU DA ÜNLÜ ÇIKTI
Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinde okul müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı.
Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor serilerinde rol alan usta oyuncu Muharrem Gürses'in oğlu ünlü komedyen ve oyuncu çıktı!
İşte Muharrem Gürses'in kendisinden ünlü olan oğlu Atilla Arcan...
Muharrem Gürses'in ikinci oğlu Atilla Arcan, vefat etmeden kısa bir süre önce Seksenler dizisinde 'Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu' karakterine hayat veriyordu.
Asıl soyadı olan Gürses'i kullanmayan Arcan; Cennet Mahallesi ve Prenses Perfinya gibi yapımlarda da rol almıştı. Ancak Atilla Arcan'ın en unutulmaz rolü, Süleyman Demirel taklidiydi.
Atilla Arcan, 2015 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.