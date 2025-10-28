  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Magazin Hababam Sınıfı'nın cimri müdürüydü: Muharrem Gürses'in oğlu da ünlüymüş!

Hababam Sınıfı'nın cimri müdürüydü: Muharrem Gürses'in oğlu da ünlüymüş!

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan Hababam sınıf'nda 'okulun sahibi' rolüyle tanınan usta oyuncu Muharrem Gürses hakkında pekte bilinmeyen bir gerçek var. Gürses'in oğlu ünlü bir komedyen ve oyuncu. İşte çok şaşıracağınız o ünlü isim...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Hababam Sınıfı’nın cimri Müdürüydü: Muharrem Gürses’in oğlu da ünlüymüş!

Yıllar su gibi geçiyor ama akıp giden bu zamanda Hababam Sınıfı filmi, yıllar geçse bile Türk sinemasının efsane yapımları arasında yer almaya devam ediyor.

Hababam Sınıfı’nın cimri Müdürüydü: Muharrem Gürses’in oğlu da ünlüymüş!

Yeşilçam tartışmasız en efsane yapımlarından biri olan ve başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi isimlerin paylaşıyor.

Hababam Sınıfı’nın cimri Müdürüydü: Muharrem Gürses’in oğlu da ünlüymüş!

GÜRSES'İN OĞLU DA ÜNLÜ ÇIKTI

Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinde okul müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı.

Hababam Sınıfı’nın cimri Müdürüydü: Muharrem Gürses’in oğlu da ünlüymüş!

Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor serilerinde rol alan usta oyuncu Muharrem Gürses'in oğlu ünlü komedyen ve oyuncu çıktı!

İşte Muharrem Gürses'in kendisinden ünlü olan oğlu Atilla Arcan...

Hababam Sınıfı’nın cimri Müdürüydü: Muharrem Gürses’in oğlu da ünlüymüş!

Muharrem Gürses'in ikinci oğlu Atilla Arcan, vefat etmeden kısa bir süre önce Seksenler dizisinde 'Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu' karakterine hayat veriyordu.

Hababam Sınıfı’nın cimri Müdürüydü: Muharrem Gürses’in oğlu da ünlüymüş!

Asıl soyadı olan Gürses'i kullanmayan Arcan; Cennet Mahallesi ve Prenses Perfinya gibi yapımlarda da rol almıştı. Ancak Atilla Arcan'ın en unutulmaz rolü, Süleyman Demirel taklidiydi.

Hababam Sınıfı’nın cimri Müdürüydü: Muharrem Gürses’in oğlu da ünlüymüş!

Atilla Arcan, 2015 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA