Haberler Magazin 'Meraklı Köfteci' filmiyle hafızalarda yer etmişti! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Gölgen Bengü bakın şimdi ne yapıyor: Yeşilçam'ı sonlandırıp o yola adım atmış...

Yeşilçam’ın masum yüzü Gölgen Bengü, Kemal Sunal’la başrolü paylaştığı Meraklı Köfteci filminden sonra uzun yıllar gözlerden uzak kaldı. Yıllar sonra ortaya çıkan Bengü, hiç kimsenin beklemediği bir meslekle gündeme geldi. İşte ünlü oyuncunun şimdi nerede olduğu ve ne yaptığı…

Yeşilçam'a duru güzelliği ile damga vuran ve Kemal Sunal'la 'Meraklı Köfteci' filminde başrolü paylaşan Gölgen Bengü, başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettirmişti.

Oynadığı filmle ismini duyuran Bengü, 1976 yılında düzenlenen Sinema Artisti Yarışması'nda ikinci sırayı kazanmıştı.

Usta oyuncu 'Meraklı Köfteci'nin hemen ardından Metin Akpınar ile 1977 yapımı olan 'Bacanak' filminde oynamıştı.

2 filmle Yeşilçam dünyasına damga vurarak üne kavuşan Gölgen Bengü, şöhreti bir kenara bırakarak kendine yeni bir hayat kurdu.

Mesleğine bırakan Bengü akademik kariyerine ağırlık vererek, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Ardından North Carolina A&T State University'de yüksek lisansını tamamlayan Bengü, Clemson University'de doktora eğitimini başarıyla bitirdi. Günümüzde 70 yaşında olan Gökçen Bengü, New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümünde profesör olarak görev yapıyor.

