  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Magazin Nagihan Karadere ağlayarak anlattı! Herkes Survivor’a katılacak sanıyordu: "Canımın derdine düştüm"

Nagihan Karadere ağlayarak anlattı! Herkes Survivor’a katılacak sanıyordu: 'Canımın derdine düştüm'

Survivor 2026 kadrosu açıklanırken gözler Nagihan Karadere'ye çevrilmişti. Kadroda olacağı iddiaları bulunan Survivor Nagihan kötü haberi verdi. Nagihan Karadere sağlık sorunları yaşadığını ağlayarak açıkladı.

Giriş Tarihi:

Nagihan Karadere ağlayarak anlattı! Herkes Survivor’a katılacak sanıyordu: Canımın derdine düştüm

Survivor 2026 için geri sayım başladı. Ocak ayında ekrana gelecek olan Survivor kadrosunda Keremcem, Bayhan ve Dilan Çıtak'ın olacağı açıklandı. Avatar Atakan ise bir davette gülerek "Nagihan tekrardan gidiyor, inşallah şampiyon olur, kendisine başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan sonra gözler Nagihan Karadere'ye çevrildi.

Nagihan Karadere ağlayarak anlattı! Herkes Survivor’a katılacak sanıyordu: Canımın derdine düştüm

SURVIVOR NAGİHAN'A NE OLDU?

Survivor Nagihan sosyal medyadan bir açıklama yaparak kötü haberi verdi. Nagihan Karadere açıklama yaparak "Bir itirafta bulunmak istiyorum, desteğiniz çok önemli. Çok konuşmak istemiyorum çok ciddi bir operasyon geçirdim daha tam düzelemedim kuvvet açısından. Survivor için uygun değil" dedi.

Nagihan Karadere ağlayarak anlattı! Herkes Survivor’a katılacak sanıyordu: Canımın derdine düştüm

Nagihan bu anlarda konuşmakta bir hayli zorlandı ve devamında da "Tam sağlık olarak topladım diyorum başka bir sağlık sorunum nüksetti. Konuşmam çok erken doktorum testleri açıklayacak. Şu durumda canımın derdine düştüm. Ağır sıkıntılar yaşıyorum dualarınızı istiyorum. Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum. Benim için Survivor tamamen kapandı" ifadelerini kullandı.

Survivor Nagihan bu anlarda ağlamaya başladı ve dua istedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA