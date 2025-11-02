Yıllar önce bu diziyle hayatımıza girmişti! Kıvanç Tatlıtuğ’un ilk rolü duyanları şaşırttı...

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Magazin dünyasının en karizmatik isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bugün uluslararası projelerde yer alan başarılı bir oyuncu olarak adından söz ettiriyor. Ancak onun bu noktaya gelmesinde büyük bir rol oynayan, kariyerinin başlangıcı sayılan ilk dizisi yeniden gündeme geldi. Yakışıklı oyuncunun henüz oyunculuğa adım attığı o yıllardaki performansı, sosyal medyada “her şeyin başlangıcı” yorumlarıyla konuşuluyor.

Türk televizyon dünyasının en karizmatik ve başarılı oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, hem yakışıklılığı hem de yeteneğiyle yıllardır gündemden düşmüyor.

Sosyal medyada paylaştığı her kare binlerce beğeni ve yorum alırken, Tatlıtuğ'un hayran kitlesi her geçen gün daha da büyüyor.

Yakışıklılığı ve karizmasıyla sadece kadınların değil, her kesimden izleyicinin beğenisini kazanan ünlü oyuncu, aynı zamanda sergilediği performanslarla da takdir topluyor. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ'un bugün ulaştığı bu büyük başarı, mütevazı bir başlangıçtan doğdu.

Tatlıtuğ'un kariyerindeki ilk adım, "Gümüş" dizisinde canlandırdığı "Mehmet" karakteriyle geldi.

Songül Öden ile başrolü paylaştığı dizi, yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenmiş, Tatlıtuğ'un performansı ve ekran enerjisi kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekmişti.

O dönem televizyon dünyasına yeni adım atan Tatlıtuğ, "Gümüş"teki rolüyle hem Türkiye'de hem de Orta Doğu'da büyük bir hayran kitlesi edinerek, yıldızlığa giden kapıyı aralamıştı.

