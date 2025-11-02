Yıllar önce bu diziyle hayatımıza girmişti! Kıvanç Tatlıtuğ’un ilk rolü duyanları şaşırttı...

Türk televizyon dünyasının en karizmatik ve başarılı oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, hem yakışıklılığı hem de yeteneğiyle yıllardır gündemden düşmüyor.

Sosyal medyada paylaştığı her kare binlerce beğeni ve yorum alırken, Tatlıtuğ'un hayran kitlesi her geçen gün daha da büyüyor.

Yakışıklılığı ve karizmasıyla sadece kadınların değil, her kesimden izleyicinin beğenisini kazanan ünlü oyuncu, aynı zamanda sergilediği performanslarla da takdir topluyor. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ'un bugün ulaştığı bu büyük başarı, mütevazı bir başlangıçtan doğdu.

Tatlıtuğ'un kariyerindeki ilk adım, "Gümüş" dizisinde canlandırdığı "Mehmet" karakteriyle geldi.

Songül Öden ile başrolü paylaştığı dizi, yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenmiş, Tatlıtuğ'un performansı ve ekran enerjisi kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekmişti.

O dönem televizyon dünyasına yeni adım atan Tatlıtuğ, "Gümüş"teki rolüyle hem Türkiye'de hem de Orta Doğu'da büyük bir hayran kitlesi edinerek, yıldızlığa giden kapıyı aralamıştı.