Yeşilçam’ın ‘sert’ yüzüydü! Yadigar Ejder’in bilinmeyen hayatı ortaya çıktı: Meğer herkes onu yanlış tanımış...

Yeşilçam'ın sahne adı "Yadigar Ejder" olan ismi Adnan Ayberk, en çok Kemal Sunal'ın başrolünü üstlendiği "Avanak Apti" filmindeki rolüyle hafızalara kazındı. Ancak Ayberk, o dönemin yıldız isimlerinin gölgesinde kalarak hak ettiği ilgiyi çoğu zaman bulamadı.

1947 yılında Sivas'ta dünyaya gelen oyuncu, Anadolu'dan başlayıp Yeşilçam'ın yoğun set trafiğine uzanan zorlu bir kariyer yolculuğu yaşadı.

Usta oyuncu sahip olduğu yetenek ve oyunculuğa duyduğu sevgi sayesinde birçok projede yer aldı; fakat çoğunlukla yan rollerde kaldığı için hak ettiği parıltıyı hiçbir zaman yakalayamadı.

SOĞUKTA ÖLDÜĞÜ İDDİASI UZUN YILLAR KONUŞULDU

Adnan Ayberk, 1991 yılında hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili yıllar boyunca farklı söylentiler ortaya çıktı ve en yaygın rivayet, oyuncunun soğuk bir ortamda donarak yaşamını yitirdiği yönündeydi.

Bu hikaye zamanla şehir efsanesine dönüştü ve birçok kişi tarafından doğru kabul edildi...

GERÇEK YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Meslektaşı Süheyl Eğriboz, Ayberk'in ölümünü şöyle anlattı: "O içki içmezdi. Bir açılışa katıldı, limonatasına gizlice votka konuldu, birkaç yudum içti. Ardından Galatasaray Kulübü'nün karşısındaki tuvaleti alaturka bir otele gitti.

Tuvaletten kalkarken kafasını duvara çarptı ve beyin kanaması geçirdi. 'Donarak öldü' denmesi tamamen yanlış." Ayberk'in sadece 40 yaşında hayata veda etmesi, sevenlerini derinden sarsmıştı...