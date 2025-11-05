  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Demet Akalın’dan şaşırtan yeni açıklama: Mezar taşlarını okuyorum…

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, özel bir gecede sahne aldı. Demet Akalın, konser sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, 'mezar taşlarını okuyorum, kim kaç yılında ölmüş… Nazara inanıyorum' ifadelerini kullandı. İşte Demet Akalın'ın o açıklamalarının detayları!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hem özel hayatıyla, hem projeleriyle, hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Daha önce Fatih Ürek'le barıştığını açıklayan ve "İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışım oldu. Ölmeden vasiyetimi yapmak istiyorum, kimseyle küs gitmek istemiyorum" ifadelerini kullanan Akalın, uzun bir süre magazin gündeminde yer almıştı.

AÇIKLAMALARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gün özel bir gecede sahne aldı. Şarkıcının konser sırasında açıklamaları dikkatlerden kaçmadı.

"MEZAR TAŞLARINI OKUYORUM..."

Demet Akalın, "Mezar taşlarını okuyorum. Kim kaç yılında ölmüş diye. Derken ayağım sen bir kay neredeyse uçurumdan düşüyordum. Sonra belimde bir ağrı hissettim iğneyle sahne aldım. Bu ara kendimi çok beğeniyorum ama şimdi nazara inanıyorum " ifadelerini kullandı.

