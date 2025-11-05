Demet Akalın’dan şaşırtan yeni açıklama: Mezar taşlarını okuyorum…

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hem özel hayatıyla, hem projeleriyle, hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.
Daha önce Fatih Ürek'le barıştığını açıklayan ve "İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışım oldu. Ölmeden vasiyetimi yapmak istiyorum, kimseyle küs gitmek istemiyorum" ifadelerini kullanan Akalın, uzun bir süre magazin gündeminde yer almıştı.
AÇIKLAMALARI DİKKATLERDEN KAÇMADI
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gün özel bir gecede sahne aldı. Şarkıcının konser sırasında açıklamaları dikkatlerden kaçmadı.
"MEZAR TAŞLARINI OKUYORUM..."
Demet Akalın, "Mezar taşlarını okuyorum. Kim kaç yılında ölmüş diye. Derken ayağım sen bir kay neredeyse uçurumdan düşüyordum. Sonra belimde bir ağrı hissettim iğneyle sahne aldım. Bu ara kendimi çok beğeniyorum ama şimdi nazara inanıyorum " ifadelerini kullandı.