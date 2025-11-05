  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Magazin Şöhreti bırakıp, Çanakkale'de kendi çiftliğini kurdu! Burak Hakkı'nın doğayla iç içe hayatına bakın...

Şöhreti bırakıp, Çanakkale'de kendi çiftliğini kurdu! Burak Hakkı'nın doğayla iç içe hayatına bakın...

Dudaktan Kalbe, ve Kaybolan Yıllar gibi dizilerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Burak Hakkı, her şeyi bir kenara bırakıp Çanakkale'de kendi çiftliğini kurdu. Karizmatik oyuncunun doğayla iç içe hayatına bakın...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Şöhreti bırakıp, Çanakkale’de kendi çiftliğini kurdu! Burak Hakkı’nın doğayla iç içe hayatına bakın...

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Şöhreti bırakıp, Çanakkale’de kendi çiftliğini kurdu! Burak Hakkı’nın doğayla iç içe hayatına bakın...

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti.

Şöhreti bırakıp, Çanakkale’de kendi çiftliğini kurdu! Burak Hakkı’nın doğayla iç içe hayatına bakın...

35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

Şöhreti bırakıp, Çanakkale’de kendi çiftliğini kurdu! Burak Hakkı’nın doğayla iç içe hayatına bakın...

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

Şöhreti bırakıp, Çanakkale’de kendi çiftliğini kurdu! Burak Hakkı’nın doğayla iç içe hayatına bakın...

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA