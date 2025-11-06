Gören iki kez baktı! Kıvanç Tatlıtuğ babasına olan benzerliğiyle gündeme geldi!

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Yakışıklılığıyla olduğu kadar oyunculuk performansıyla da dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez babasıyla olan benzerliğiyle gündem oldu. Görenler 'Bu kadar benzerlik olmaz' yorumlarını yapmadan edemedi...

HABER MERKEZİ

Ekranların en sevilen isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır rol aldığı dizilerle oyunculuk performansını kanıtlamış bir isim.

Model olarak başladığı kariyerini başarılı projelerle taçlandıran Tatlıtuğ, karizması ve yeteneğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip.

Özel hayatında ise örnek bir duruş sergileyen oyuncu, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile gözlerden uzak, huzurlu bir yaşam sürüyor.

Ancak ünlü oyuncu bu kez ne yeni projesiyle ne de özel hayatıyla gündemde…

Sosyal medyada yayılan bir kare, Tatlıtuğ'un babasıyla benzerliğini yeniden gündeme taşıdı.

Baba-oğulun fotoğraflarını gören takipçiler, "Bu kadar benzerlik olmaz" yorumlarıyla adeta yorum yağmuruna tuttu.

