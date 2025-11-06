Günlerdir uyutulan Fatih Ürek'ten kritik haber geldi! Dr. Osman Müftüoğlu: Olumlu olarak değerlendirilebilir!

Şarkıcı ve televizyon sunucusu Fatih Ürek kalp krizi geçirmesi üzerine acil olarak sağlık merkezine kaldırıldı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi durduğu belirtilen Ürek'in entübe edildiği ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi. Sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndürülen ünlü ismin durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin resmi bir bilgilendirme paylaşılmıştı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir."