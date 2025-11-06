Günlerdir uyutulan Fatih Ürek'ten kritik haber geldi! Dr. Osman Müftüoğlu: Olumlu olarak değerlendirilebilir!

Şarkıcı ve televizyon sunucusu Fatih Ürek kalp krizi geçirmesi üzerine acil olarak sağlık merkezine kaldırıldı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi durduğu belirtilen Ürek'in entübe edildiği ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi. Sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndürülen ünlü ismin durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.
Yoğun bakımda tedavisi süren ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin resmi bir bilgilendirme paylaşılmıştı.
Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir."
"Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verilmişti.
BUGÜN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI
22 gündür yoğun bakımda uyutulan ve durumuyla hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in, son sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
GÖZLERİNİ AÇIP KAPATTI
22 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Ürek'in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtildi.
"NÖROLOJİK AÇIDAN OLUMLU BİR İŞARET OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"
Dr. Osman Müftüoglu, Ürek'in kısa süreli göz hareketlerinin reflekse dayalı olabileceğini ifade etti. Müftüoglu, "Bu tür refleksler, hastanın bilinç kazanması anlamına gelmez ancak nörolojik açıdan olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir" dedi.