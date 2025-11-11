90’lı yıllara damga vurmuştu...Pınar Dilşeker’i tanıyabilene aşk olsun!

Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı.

Sonra şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu. O genç kız Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi. Sonra bir süre kameralardan uzak kaldı. Şimdilerde 53 yaşında olan Dilşeker son haliyle adından söz ettirdi.

Dilşeker, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuştu.