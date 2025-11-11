  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Magazin Ünlü türkücü Seher Dilovan şanı şöhreti arkasında bıraktı! Şimdi İsviçre'de köy hayatı yaşıyor

Ünlü türkücü Seher Dilovan, radikal bir kararla İstanbul'u terkedip, İsviçre'ye yerleşti. İşte 54 yaşındaki Seher Dilovan'ın yeni hayatı...

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor.

Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor. Gözlerden uzak mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, ev işleriyle de kendisi ilgileniyor.

Yerini kendisi gibi müzisyen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında.

Türkücü Seher Dilovan yıllar önce İsviçre'ye yerleşmiş, restoran açarak işletmeciliğe başlamıştı.

Ailesiyle birlikte Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan Dilovan, zaman zaman paylaşımlarında evinden görüntülere de yer veriyor.

