Mehmet Ali Erbil evinde fenalaştı! Ünlü şovmenden kötü haber

Mehmet Ali Erbil, sevenlerini korkuttu. Erbil, kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesi üzerine evinde fenalaştı. Çağrılan doktor tarafından müdahale edilen Erbil'in istirahat ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Erbil, 24 saat içinde 16 serum aldığını söyledi.Uzun süre sakin giden süreç, 2018'de evinde düşüp kaburgalarını kırdığı kazanın ardından ağır bir krizle yeniden alevlenmiş ve Erbil aylarca yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Aradan geçen sürede kontroller ve aralıklı ataklarla gündeme gelen Erbil, son olarak 21 Kasım 2025 gecesi kaçış sendromu yeniden tetiklenince evinde fenalaştı; eve çağrılan doktorun müdahalesi sonrası sağlık durumunun iyi olduğu, şu anda evinde istirahat ettiği açıklandı.

