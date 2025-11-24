Bebeklerini 1 ay önce kucağına alan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar boşanıyor mu?

Düğün sırasında ve sonrasında sık sık tavırlarıyla gündeme gelen Ural Kaspar ve Helvacıoğlu'nun evliliğinde kriz olduğu iddiası sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

1 ay önce kızları Sora'yı kucaklarına alan ve geçtiğimiz haftalarda da yürüyüş sırasında bir kaza geçiren çiftin evliliğinde kriz çıktığı iddia ediliyor.

En Magazin ve 2. Sayfa'da yer alan iddialara göre; çiftin arasında sorunlar var. Bazı iddialar İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiği yazsa da bazı iddialar ise bir boşanma kararı olmadığını söylüyor.