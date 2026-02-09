Haberler İzmir İzmir'de haklarını alamayan Buca Belediyesi işçileri iş bıraktı İzmir'de haklarını alamayan Buca Belediyesi işçileri iş bıraktı Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca Belediyesi'nde fazla mesai ücreti ve yan haklarını alamayan 1886 işçi iş bırakma eylemi başlattı. Verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten işçilerin kişi başı alacakları ücretin 60-70 bin olduğu belirtildi. AA









Buca Belediyesinde çalışan 1886 işçi, fazla mesai ücreti ve yan haklar gibi alacakları ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemine başladı.



Belediye önünde toplanan işçiler, "Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz", "Bize ekmek yoksa size huzur yok" sloganları attı.





Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, gazetecilere belediye yönetiminin daha önce sendikadan zaman istediğini, yeterli zamanı verdiklerini söyledi.



Verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Yıldız, bugünden itibaren iş bırakma eylemi başlattıklarını dile getirdi.



Yıldız, işçilerin işlere gelirken, eve giderken yol parası bulamadıklarını belirterek, "İşçiler, evine ekmek götüremiyor. Hepsinin dünya kadar borcu var, hepsi hacizlik. Alacaklarının ödenmediği yerde işçinin çalışmasını beklemek ancak akıl tutulması olur. Biz, Buca halkına verdiğimiz hizmeti aksattığımız için zaten şu anda sıkıntı yaşıyoruz, üzülüyoruz. Bizim tek derdimiz, işçinin alacakları zamanında ödensin." diye konuştu.