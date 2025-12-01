Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma alındı! İşte sağlık durumu...

Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanan Murat Cemcir'in, apar topar ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
2. Sayfa'nın özel haberine göre; hastaneye kaldırılan Cemcir'in iç kanama geçirdiği öğrenildi. Oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
TEDAVİYE CEVAP VERDİ
Yakın çevresinden alınan bilgiye göre divertiküler kanama geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçıya hemen gereken müdahaleler yapıldı. Tedaviye olumlu cevap veren Cemcir'in bugün yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor.
MURAT CEMCİR KİMDİR?
Murat Cemcir 30 Kasım 1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde doğdu. Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Bölümü mezunudur.
Takva ve Yeraltı gibi filmlerde yardımcı rollerde yer alan oyuncu, Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. Oyunculuğunu oynadığı karakterlerle geliştirmektedir.
2013 yılının sonunda Düğün Dernek filminde Çetin karakteri ile büyük beğeni kazanmıştır. Cemcir, 2014 yılında ise Kardeş Payı dizisinde başrolde oynamıştır.