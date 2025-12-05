MasterChef'te ilk finalist belli oldu! 4 Aralık MasterChef'te ilk finalist kim oldu?

MasterChef'te ilk finalist belli oldu. Bilindiği üzere ceketi kazanan ve son dörde kalan isimler Sezer, Özkan, Çağatay ve Hakan olmuştu. 4 Aralık 2025 Perşembe akşamında kıran kırana yarışma ekranlara geldi.
Gecenin sonunda ise MasterChef'in koca bir sezonunun ilk finalisti belli oldu. Peki MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 4 Aralık 2025 Perşembe MasterChef'in ilk finalisti kim? İşte merak edilen tüm detaylar...
MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2025'in ilk finalisti Özkan oldu.
MASTERCHEF ÖZKAN KİMDİR?
MasterChef'in ilk turunda ''Önlüğü almaya geliyorum'' cümleleriyle dikkat çeken Özkan ilk turu karidesli ananas çorbası ile geçmişti. Birçok restoranda çalışan Özkan, Türk mutfağı ve füzyon tekniklerinde ustalaşmış bir isimdir.
MasterChef Türkiye 2025 sezonunda ise kıyasıya mücadelesiyle MasterChef 2025'in ilk finalisti oldu.