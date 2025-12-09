Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı eşinden şiddet gördüğünü açıkladı! Şiddeti kanıtlayan o fotoğrafları paylaştı!

Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü dizilerinde hayat verdiği rollerle tanınan ve ardından Hayat Bilgisi dizisindeki performansıyla çıkış yapan Yıldız Asyalı, geçtiğimiz aylarda sürpriz nikahla magazin gündeminde yer almıştı.
41 yaşındaki Yıldız Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu müjdeli haberi sosyal medya hesabından "Evlendik" notuyla duyurmuştu.
Sürpriz kararla sessiz sedasız evlenen çiftin neden düğün yapmadıkları da sosyal medyada merak konusu olmuştu. Yıldız Asyalı konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.
Asyalı, ''Kısa bir açıklama gelsin: Ailemizin büyüklerinin sağlık sorunlarından dolayı aramızda nikah yaptık. Zor süreçlerden geçen büyüklerimiz için. Sağlıklarına kavuştuklarında gereği yapılacaktır. Sevgiler'' ifadelerini kullanmıştı.
BUGÜN YAPTIĞI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ
Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, bugün yaptığı yeni paylaşımla magazin gündemine bomba gibi geldi.
EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Asyalı, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı.
FOTOĞRAFLARLA ŞİDDETİ KANITLADI
Ünlü oyuncu, gördüğü şiddet sonrası fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Asyalı paylaşımının altına, "Kocam tarafından darbedildim. " notunu ekledi.
3 KEZ EVLENDİ
İlk evliliğini 2015 yılında iş insanı Emre Vatansever ile yapan Asyalı'nın, bu evlilikten Ayşe Mira adında bir kızı dünyaya geldi. Asyalı, ikinci evliliğini ise 30 Haziran 2020 tarihinde Arka Sokaklar dizisinin 2. yönetmeni Kerem Saka ile yaparken çift aynı yıl boşanmıştı.
Asyalı, şöhret yolculuğuna küçük yaşlarda başladı ve adeta ekranlarda büyüdü.