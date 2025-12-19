Son dakika: Fatih Ürek'ten üzen haber: Bitkisel hayata girdi

Ekranların sevilen ismi Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kalp krizi geçimiş ve 20 dakika boyunca kalbi durmuştu.Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken yeni bir gelişme yaşandı.
BİTKİSEL HAYATA GİRDİ
Ürek'in kısa süreli gözlerini açıp kapatabildiği, ancak uzun süredir yatar pozisyonda bulunduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğu öğrenildi.
Ünlü ismin bitkisel hayata girdiği iddia edildi.
Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sanatçının durumunun stabil olduğunu belirtmişti.