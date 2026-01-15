Karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor... Ünlü isimlerden hastane ziyareti: Ufuk Özkan’ın son görüntüsü ortaya çıktı!

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle mücadele eden ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
KARDEŞİ AÇIKLAMA YAPTI
Umut Özkan, açıklamasında; "Kamuoyunun bilgisine; kıymetli ağabeyim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ağabeyim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek olan ağabeyimin süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir; dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür eder, bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz." ifadelerini kullanmıştı.
Ufuk Özkan, 'Geniş Aile' dizisindeki rol arkadaşları tarafından hastanede ziyaret edildi.
HASTANEDEKİ SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Karaciğer nakli bekleyen 50 yaşındaki Ufuk Özkan'ı, 'Geniş Aile' dizisindeki eski rol arkadaşları Fırat Tanış, Bülent Çolak ve Bihter Dinçel hastanede ziyaret etti.
''SEVENLERİNE SELAMI VAR''
Özkan'ın yakın dostlarından meslektaşı Fırat Tanış, ziyarete ilişkin anları sosyal medyadan; ''Bugün sevgili kardeşimiz Ufuk'u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine, dostlarına çok selamı var'' notuyla paylaştı.
Sağlıklı ve keyifli haliyle dikkat çeken ünlü isim, sevenlerini sevindirdi.
Özkan'ın son görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranlarından çok sayıda iyi dilek ve "geçmiş olsun" mesajı geldi.