Yıldız Tilbe isyan etti! "Hayatımı çekecek bir yönetmen yok" Arabesk müziğin güçlü ve kendine has seslerinden biri olan Yıldız Tilbe, 'Hayatınızı yazmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki yer yerinden oynadı.









Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, daha önce "Hayatımın film olmasını asla istemiyorum. Beni yaşarken kimse anlamadı, öldükten sonra da bir şey ifade etmez. Yasaklıyorum" açıklamalarında bulunmuştu.

Arabesk müziğin güçlü ve kendine has seslerinden biri olan Yıldız Tilbe, sık sık magazin gündeminde. Güçlü sesi, samimi yorumları ve sahnedeki enerjisiyle adından söz ettiren usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde de katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarıyla adından söz ettirmişti. "HAYATIMI ÇEKECEK BİR YÖNETMEN DE YOK" Ünlü sanatçı "Hayatınızı yazmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben yaşarken çok yoruldum. Bir de yaşadıklarımı yazacak mıyım? Yazmam. Zaten hayatımı çekecek bir yönetmen de yok!"