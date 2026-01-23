Ufuk Özkan'dan iyi haber kardeşinden geldi!

Yaklaşık 2 yıldır siroz teşhisi konulan ve tedavi gören 50 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan 'ın sağlık durumu gün geçtikçe ciddiyetini koruyor. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun acil karaciğer nakline ihtiyacı bulunuyor. Bu süreçte meslektaşları Demet Evgar , Tuba Büyüküstün ve Melek Baykal gibi ünlü isimler sosyal medyadan donör çağrısı yapmıştı. Müjdeli haber kadreşinden geldi. İşte detaylar...

Yaklaşık 2 yıldır karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan'a uygun donör bulunduğu müjdesi kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi;

YÜZDE 90 OLUMLU

"Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreci ile ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve süreç şu an itibariyle yaklaşık yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde, Pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız.