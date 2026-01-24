Ufuk Özkan’ın kardeşi güzel haberi açıklamıştı! İşte ünlü oyuncuya donör olan o isim

Birkaç yıl önce siroz teşhisi konulan ve tedavi gören 50 yaşındaki ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu cddiyetini koruyordu. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan'dan güzel haber geldi. Uygun donör aranan Ufuk Özkan'a donör olan isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yaklaşık 2 yıldır karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan'a uygun donör bulunduğu müjdesi kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:

"Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreci ile ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve süreç şu an itibariyle yaklaşık yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde, Pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız.

"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bu süre zarfında içtenlikleriyle, destekleriyle ve bu süreçte ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem de ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz"

İŞTE DONÖR OLAN O İSİM

Karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir hastanede tutulan Ufuk Özkan'a, daha önce birlikte çalıştığı set arkadaşı Salih Kıvırcık donör oldu. Ameliyatın perşembe günü gerçekleşeceği öğrenildi.