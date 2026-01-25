Yasemin Kay Allen eski FBI Ajanı ile evlendi! İşte nikahtan kareler...

Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, aşklarına bir şans daha verip barışmıştı. Çift sessiz sedasız evlilik kararı alan çiftLas Vegas'ta dünyaevine girdi.
Türkiye saatine göre 05.00'te kıyılan nikaha çiftin yakın dostları online bağlantı yoluyla katılırken, romantik törende duygusal anlar yaşandı. İlk kez nikah masasına oturan Yasemin Kay Allen, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Sade ve samimi bir atmosferde gerçekleşen nikahın ardından Erdal Kaya, eşini kucağına alarak salondan çıktı.
"KOCAMAN BİR AİLE OLDUK"
Ünlü oyuncunun annesi Suna Yıldızoğlu kızı ve damadının yer aldığı kareyi X hesabında paylaşarak, "Canım kızım Yasemin'ın Erdal Kaya'la evlenmesi beni çok mutlu etti. Erdal saygılı ve sevgi dolu bir insan. Geçen sene oğlum evlendi ve Karadenizli gelinim de dünya tatlısı. Bir de babaanne oldum! Daha ne isteyebilirim? Kocaman bir aile olduk birden" notunu yazdı.