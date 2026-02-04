Tuğçe Tayfur ihaneti affetmedi: 3 farklı kadınla aldattı

Daha önce iki kez evlenen Tuğçe Tayfur, 2023 yılında üçüncü kez nikah masasına oturduğu eşi Muhammet Aydın'la kurduğu yuvada da mutluluğu yakalayamadı.
İHANET İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI
Hürriyet'te yer alan habere göre, avukatı Cesur Tünç aracılığıyla boşanma davası açan Tuğçe Tayfur, eşinin birden fazla kez kendisini aldattığını iddia etti. Tayfur, Muhammet Aydın'ın farklı kadınlarla yazışmalarını ve birlikte çekilmiş fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu.
Dava dosyasında öne çıkan iddialara göre, Muhammet Aydın Y.D. adlı kadınla Tuğçe Tayfur'un bir dönem sahip olduğu kafede gizlice buluşuyordu. İkili arasındaki yazışmalarda Y.D., kameralara yakalanmamak ve rezil olmamak istediğini belirtmişti.
Dosyada ayrıca M.K. adlı kadınla cinsel içerikli konuşmalar ve Ö.T. adlı başka bir kadınla otelde buluştuğu iddiası da yer alıyor. Boşanma davası önümüzdeki günlerde görülecek.
2009'da ilk eşi Tolga Ertuğrul'la evlenen Tuğçe Tayfur, 2010'da bu evliliğini sonlandırdı. İkinci eşi Taner Şafak'la 2012'de nikah masasına oturan Tayfur, 2017'de oğlu Taner Efe'yi kucağına aldı. Bu evlilik ise 2019'da sona erdi.
2023'te Muhammet Aydın ile evlenen Tuğçe Tayfur, bu evlilikten Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kız dünyaya getirdi.
Eşinin ihanetlerini öğrendikten sonra boşanma kararı alan Tayfur'un yakın çevresine, "Bir daha evlilik mi? Asla, tövbe" dediği öğrenildi.