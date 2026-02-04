Tuğçe Tayfur ihaneti affetmedi: 3 farklı kadınla aldattı

Daha önce iki kez evlenen Tuğçe Tayfur, 2023 yılında üçüncü kez nikah masasına oturduğu eşi Muhammet Aydın'la kurduğu yuvada da mutluluğu yakalayamadı.

İHANET İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI

Hürriyet'te yer alan habere göre, avukatı Cesur Tünç aracılığıyla boşanma davası açan Tuğçe Tayfur, eşinin birden fazla kez kendisini aldattığını iddia etti. Tayfur, Muhammet Aydın'ın farklı kadınlarla yazışmalarını ve birlikte çekilmiş fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu.

Dava dosyasında öne çıkan iddialara göre, Muhammet Aydın Y.D. adlı kadınla Tuğçe Tayfur'un bir dönem sahip olduğu kafede gizlice buluşuyordu. İkili arasındaki yazışmalarda Y.D., kameralara yakalanmamak ve rezil olmamak istediğini belirtmişti.