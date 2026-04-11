Usta isim ameliyattan çıktı! Hastaneden kritik açıklama: 'Ciddi bir enfeksiyonu vardı'

İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, hızla hastaneye kaldırıldı ve ameliyat edildi. Usta sanatçının operasyonunun ardından sağlık durumuna ilişkin hastaneden resmi bir açıklama yapıldı. İşte detaylar…
Sanatçı İbrahim Tatlıses'in tedavi süreci hakkında 11 Nisan 2026, Başhekim Dr. Engin Çakmakçı ve ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca ortak bir açıklama yaptı.
Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının tedavi sürecine yönelik şu bilgileri verdi:
"7 Nisan Salı günü yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle acil servisimize başvuran hastamız İbrahim Tatlıses'in tedavisi, yoğun bakım servisimizde devam etmekteydi. Enfeksiyon kaynağı olarak safra kesesi iltihabı tanısı konulmuştu. Tedavi süreci içerisinde iyiye gidiş gözlenildi ve Profesör Doktor Bilgi Baca ve cerrahi ekibi tarafından ameliyat edilmeye karar verildi."
Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca da, bu sabah gerçekleştirdikleri ameliyata yönelik şöyle konuştu:
"SABAH 9 GİBİ AMELİYATA ALDIK"
"İbrahim Bey geldiği zaman çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı. Bunun safra kesesi kaynaklı olduğu tanısını koyduktan sonra -tabi kullandığı birtakım kan sulandırıcı ilaçlar da olduğu için- bir süre antibiyotikle tedavi edip, bu enfeksiyonun da biraz düzelmesini bekledik. Hastamızı bu sabah 9 gibi ameliyata aldık.
"CİDDİ BİR ENFEKSİYONU VARDI"
Tabi komplike bir safra kesesiydi. Yani ciddi bir enfeksiyonu vardı. O nedenle yoğun bakım şartlarında takip ediyorduk. Ameliyatta her şey çok iyi geçti. Herhangi bir komplikasyon görmedik. Ama tabii ki bu basit bir safra kesisi ameliyatı değil. Komplike bir ameliyat olduğu için yoğun bakımda takip edilecek. Önümüzdeki hafta da her şey yolunda giderse taburcu etmeyi planlıyoruz."
DİLAN ÇITAK TATLISES HASTANEYE KOŞTU, AHMET TATLISES DIŞARDA BEKLEDİ
Öte yandan haberi alır almaz küs olduğu kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye koşmuştu. Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki 'elektronik kelepçe' nedeniyle hastaneye gelemediğini söylemişti.
BABASINI CAMİ AVLUSUNDA BEKLEDİ
Ahmet Tatlıses ise, hastaneye 3 kilometre uzaklıktaki bir camide beklemişti. İbrahim Tatlıses, oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
BÜTÜN ÇOCUKLARIYLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ
Cami avlusunda bekleyen Ahmet Tatlıses'i İbrahim Tatlıses hastane odasında yanına çağırmıştı. İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarıyla da tek tek görüşmüştü.
AHMET TATLISES VE İBRAHİM TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!
Aylar sonraki görüşmede baba-oğul gözyaşlarına hakim olamamıştı.Bu görüşme sırasında Ahmet Tatlıses fenalaşmıştı.
BAYGINLIK GEÇİREN AHMET TATLISES'E MÜDAHALE EDİLDİ
Görüşme sırasında tansiyonu 19.5'a çıkan Ahmet Tatlıses'e müdahale edildiği söylenmişti.
"BENİM İSTEĞİM DOĞRULTUSUNDA YANIMA GELDİ"
İbrahim Tatlıses'in, oğlunun 3 km sınırını aşması nedeniyle olay yerine gelen polislere "Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi" dediği konuşulmuştu.
HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER
Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane çıkışı görüntülenmiş ve burada gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
AYLAR SONRAKİ İLK GÖRÜŞMEYİ BÖYLE ANLATMIŞTI
Ahmet Tatlıses, "Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Beni müşahedeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlaştık, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o..." dedi.
"HEPİMİZ BİRBİRİMİZİN YANINDAYIZ"
Dilan Çıtak ise "Ben her zaman söyledim. Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Şakaya ya da kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah." diye konuştu.