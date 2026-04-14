Milli futbolcudan müjdeli haber! Milli takım kampı dönüşünde öğrendi

Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak çifti 2025 yılında evlenmişti. Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu, müjdeli haberi kulübün YouTube kanalında yayınlanan "Antrenman Yolu" röportajında paylaştı ve baba olacağını açıkladı.
MİLLİ TAKIM SONRASI ÖĞRENDİ
Milli takım kampından döndüğü dönemde eşinin haberi verdiğini söyleyen Aktürkoğlu, o an yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:
"Eşim bana milli takım sonrası oturuyorduk, o zaman söylemişti. İnsan gerçekten o anda duygularına hakim olamıyor, ne tepki vereceğini bilemiyor. Baba olanlardan hep şunu duyuyorum; 'Şu an tam olarak anlamıyorsun, doğduktan sonra anlayacaksın…'
Tatlı bir heyecan var. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Allah isteyen herkese de nasip eylesin. Bunun böyle bir gösteriş gibi olmasını da istemedim."