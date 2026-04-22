Manisa'daki olay gündem oldu! İsim benzerliği ortalığı karıştırdı: Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat'tan açıklama geldi

Roman müziğinin dikkat çeken isimlerinden Kobra Murat, sahnedeki enerjik performansı, sık sık yenilediği peruğu ve iddialı tarzıyla tanınıyor. Özel yaşamında yaptığı görkemli kutlamalarla da sık sık gündeme geliyor.
İSİM BENZERLİĞİ KARIŞIKLIK YARATTI
Bu kez ise ünlü isim, isim benzerliği nedeniyle ortaya atılan bir iddiayla konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada yayılan haberler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
MANİSA'DAKİ OLAY GÜNDEM OLDU
Manisa'da yaşayan ve "Kobra Murat" lakabıyla bilinen bir vatandaşın evinde ölü bulunması üzerine, "Kobra Murat öldü" şeklindeki paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı.
Bu durum, ünlü sanatçıyla ilgili yanlış bir algı oluşmasına neden oldu.
AÇIKLAMA GECİKMEDİ
Çıkan haberlerin ardından sevenleri tarafından merak edilen Kobra Murat, kısa sürede bir açıklama yaparak durumun isim benzerliğinden kaynaklandığını belirtti. Ünlü şarkıcı, "Bu haber doğru değil. Haberde bahsi geçen kişinin de lakabı 'Kobra Murat'mış. Manisa'da evinde hayatını kaybetmiş. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun, kabri nurla dolsun. İnşallah Peygamber efendimize komşu olur" ifadelerini kullandı.
"Sizleri seviyorum. Arayan, soranlardan Allah razı olsun. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum canlarım."