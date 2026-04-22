Olaylı boşanmanın ardından 'yok artık' dedirten paylaşım! İrem Helvacıoğlu'ndan ince mesaj

Oyunculuk kariyerinde Sen Anlat Karadeniz ile dikkat çeken İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile evlenerek magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Sürpriz şekilde gerçekleşen bu evlilik, kısa süre sonra gelen hamilelik haberiyle daha da konuşulmuş, çift 2025 yılında kızları Sora'nın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Kasım 2025 itibarıyla çiftin ilişkilerinde sorunlar yaşadığı ve yollarını ayırma kararı aldığı yönündeki iddialar gündeme gelmeye başladı.
ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR
1.5 yıl önce evlenen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, bugün anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Sora adında 6 aylık bir kızları var. Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın 1.5 yıllık evliliği, magazin dünyasını sarsan şok bir protokolle sona erdi! Altı aylık kızları Sora'nın velayetini alan Helvacıoğlu'nun, nafaka ve tazminat talebinden vazgeçmesi karşılığında kızına kendi soyadını vermesi "yok artık" dedirtti.
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, eski eşi Ural Kaspar'ın nafaka ve tazminat ödememek karşılığında kızlarına "Helvacıoğlu" soyadını vermesini kabul etmesi üzerine gelen destek mesajlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bir Reels videosunu hikayesine ekleyen güzel oyuncu, paylaşımı oldukça manidar sözler içeriyordu.
Videoda, VHS filtreli, eski televizyon efekti verilmiş görüntülerde ağlayan taçlı bir kız çocuğu görülüyor. Görüntülerle birlikte sırasıyla şu metinler geçiyor:
"Parlıyorsun, ışıldıyorsun."
"Kimsenin sana sıradan bir yapıştırıcıymışsın gibi davranmasına izin verme."
"Çünkü sen, simli yapıştırıcısın!"
Helvacıoğlu'nun bu paylaşımı, eski eşi Ural Kaspar'ın nafaka ve masraf konularındaki tavrıyla kendisini ve kızını "sıradanlaştırma" ve "değersizleştirme" çabasına bir gönderme olarak yorumlandı. Paylaşım, Helvacıoğlu'nun kendi değerini bildiğini ve kimsenin kendisini "sıradan" biri gibi görmesine izin vermeyeceğini, her zaman "simli" bir yapıştırıcı gibi parlayacağını ve kızının geleceği için de bu duruşu koruyacağını ilan ediyor.