Taburcu oldu, vasiyetini açıkladı! İbrahim Tatlıses'ten 'Parayı ben kazanmışım, kuruş yok' yanıtı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da İstanbul'daki evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Acil srvise başvuran sanatçı, tedbir amacıyla yoğun bakıma alındı.
Yapılan tetkiklerde, safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit teşhisi konularak antibiyotik tedavisine başlandı. Tedavi sürecinin ardından 11 Nisan'da safra kesesi ameliyatı geçirdiği bildirildi.
Safra kesesinin alınmasının ardından doktorlarıyla birlikte kameraların karşısına geçen Tatlıses, "Vasiyetinizi düşündünüz mü?" sorusuna "Her şeyi devlete bıraktım, kuruş yok" yanıtını vererek dikkat çekti.
"PARAYI BEN KAZANMIŞIM"
Vasiyetinde de her şeyi devlete bıraktığını ifade eden Tatlıses, "Kuruş yok, bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtım kime ne ? Parayı ben kazanmışım. Ben onlara çok büyük miras bıraktım farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler" diye konuştu.
Konuşmasının sonunda "Baboş" isimli yeni şarkısının hafta içinde çıkacağını ifade eden aktaran Tatlıses, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili ise "Fener yener" dedi.