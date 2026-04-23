Boşanmanın ardından dikkat çeken paylaşım! İrem Helvacıoğlu’nun annesi olay oldu

'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi dizilerle tanınan İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024 tarihinde evlenmişti. 2025 yılında kızları Sora'nın doğumuyla ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin evliliği ise kısa sürdü ve 1,5 yılın ardından tek celsede sona erdi. Anlaşmalı olarak boşanan çift, yollarını resmen ayırdı.
SOYADI VE VELAYET KARARI
Boşanmanın ardından Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından "Kaspar" soyadını kaldırdı ve eski eşini takip etmeyi bıraktı. Çiftin 6 aylık kızları Sora'nın velayeti anneye verilirken, soyadı konusunda da anlaşmaya varıldığı öğrenildi. İddialara göre Ural Kaspar, herhangi bir nafaka ya da tazminat talep etmemesi karşılığında kızının "Helvacıoğlu" soyadını almasını kabul etti.
ANNESİYLE GÜNDEME GELDİ
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İrem Helvacıoğlu'na sanat camiasından destek mesajları gelirken, bu kez annesi Aysun Helvacıoğlu konuşuldu. Oyuncunun annesiyle yan yana görüntülerini görenler, "Güzelliğini annesinden almış" yorumlarını yaptı.