Boşanmanın ardından dikkat çeken paylaşım! İrem Helvacıoğlu’nun annesi olay oldu

'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi dizilerle tanınan İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024 tarihinde evlenmişti. 2025 yılında kızları Sora'nın doğumuyla ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin evliliği ise kısa sürdü ve 1,5 yılın ardından tek celsede sona erdi. Anlaşmalı olarak boşanan çift, yollarını resmen ayırdı.