“Çocuklara kuruş yok, hepsini bağışlayacağım” demişti! İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı

Vasiyetine ilişkin açıklamalarda bulunan sanatçı, tüm mal varlığını devlete bırakacağını ve çocuklarına hiçbir miras bırakmayacağını ifade etti. Tatlıses, servetini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyleyerek "Çocuklara kuruş yok" dedi.

Babasından kendisine bir miras kalmadığını vurgulayan sanatçı, kazandığı her şeyi kendi emeğiyle elde ettiğini belirtti ve "İster dağıtırım, kime ne?" ifadelerini kullandı. Bazı çocukları nedeniyle diğerlerinin de olumsuz etkilendiğini dile getiren Tatlıses, "İbrahim Tatlıses ismi açılınca kapılar açılıyor ama bunu doğru kullanmadılar" şeklinde konuştu.