“Çocuklara kuruş yok, hepsini bağışlayacağım” demişti! İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı

İbrahim Tatlıses’in mirasına dair yaptığı “Çocuklara kuruş yok, hepsini bağışlayacağım” açıklaması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü sanatçının bu çıkışının ardından, uzun yıllardır biriktirdiği ve büyük bir servete ulaştığı bilinen mal varlığının detayları yeniden gündeme geldi.

Bir süredir enfeksiyon sebebiyle hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses'in dün taburcu olduğu belirtildi.

Vasiyetine ilişkin açıklamalarda bulunan sanatçı, tüm mal varlığını devlete bırakacağını ve çocuklarına hiçbir miras bırakmayacağını ifade etti. Tatlıses, servetini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyleyerek "Çocuklara kuruş yok" dedi.

Babasından kendisine bir miras kalmadığını vurgulayan sanatçı, kazandığı her şeyi kendi emeğiyle elde ettiğini belirtti ve "İster dağıtırım, kime ne?" ifadelerini kullandı. Bazı çocukları nedeniyle diğerlerinin de olumsuz etkilendiğini dile getiren Tatlıses, "İbrahim Tatlıses ismi açılınca kapılar açılıyor ama bunu doğru kullanmadılar" şeklinde konuştu.

İŞTE İMPARATOR'UN BİLİNEN SERVETİ...

Seyrantepe'de 32 daire, 4 dükkan

Fikirtepe'de 4 daire

İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire

Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar

İzmir'de 5 lüks daire

Bodrum'da 12 villa ve dev arsa

