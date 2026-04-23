Kerem'i çabuk unuttu! Melisa Tapan bakın kalbini kime kaptırdı

Bir süredir birlikte olan Kerem Bürsin ve Melisa Tapan çiftinin ayrılığı, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Tapan'ın yakın çevresine ayrılığın nedenini yoğun iş temposu ve zaman uyumsuzluğu olarak ifade ettiği konuşulurken, çiftin ilişkisini sessiz sedasız noktaladığı biliniyor. Kerem Bürsin ise ayrılık sonrası herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti.

ANNE ÇİĞDEM BÜRSİN'DEN "EVLİLİK" MESAJI

Kerem Bürsin'in geçtiğimiz günlerde "Mavi Mağara" filminin galasına annesi Çiğdem Bürsin ile katılması da yeniden gündeme geldi. Basın mensuplarının özel hayatla ilgili sorularını yanıtlayan Çiğdem Bürsin'in evlilik konusundaki yorumları dikkat çekmiş, sözleri sosyal medyada da geniş yankı bulmuştu.

"Onu hiçbir şey için baskılamam. Her şeyin bir zamanı var, zamanı gelince sevgilisi de olur. Karışmam."

Bu sözler üzerine Kerem Bürsin'in annesini gülerek uzaklaştırması, galanın en çok konuşulan anlarından biri olmuştu.

SESSİZ AYRILIK, SESLİ İDDİALAR

Melisa Tapan'ın yeni karesi, "Aşk bitti ama hayat devam ediyor" yorumlarına neden oldu. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmese de Etiler'deki bu kare, magazin sayfalarında "yeni bir başlangıç" olarak nitelendiriliyor.