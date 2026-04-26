Binlerce hayat kurtarmış! Herkesi şoke etti: Başarılı oyuncu ünlü olmadan önce ne iş yapıyordu?

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Barış Arduç, baba tarafından Ordu, anne tarafından Artvin kökenli olan Barış Arduç, 9 Ekim 1987'de İsviçre'nin Scherzingen kentinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Arduç, eğitim hayatını burada tamamladı. Oyunculuğa olan ilgisi, tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışmasıyla profesyonel bir boyut kazandı.
GUPSE ÖZAY İLE HAYATINI BİRLEŞTİRDİ
2014 yılında "Deliha" filminde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle dikkat çeken Arduç, aynı projede tanıştığı Gupse Özay ile 2020 yılında hayatını birleştirdi. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, iki yıl sonra kızları Jan Asya'yı kucaklarına aldı.
Başarılı projelerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Arduç, kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
OYUNCULUĞA BAŞLAMADAN ÖNCE BAKIN HANGİ MESLEĞİ YAPIYORMUŞ!
Barış Arduç'un oyunculuk kariyerinin öncesinde yaptığı mesleği gün yüzüne çıktı.
BİNLERCE HAYAT KURTARMIŞ!
Arduç, katıldığı bir programda ünlü olmadan önce 8 yıl boyunca Şile'de cankurtaranlık yaptığını açıklamıştı.
Cankurtaranlık yaptığı süre boyunca birçok insanın hayatını kurtaran yakışıklı oyuncu, 'Kurtardığım kişinin sayısı binden fazla'' dediği mesleğini 8 yıl boyunca devam ettirmiş ardından oyunculuk hayatına adım atınca bırakmış.
Şimdilerde yeni projeleri ve mutlu evliliği ile gündemde olan Barış Arduç, yeni projesi ile hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor.