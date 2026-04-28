Kayahan’ın mirasında şok iddia! Beste Açar’dan İpek Açar’a “Sahte imza” suçlaması

Beste Açar, babası Kayahan'ın yıllarca emek vererek oluşturduğu şarkıların telif gelirlerinin, ölümünden kısa süre sonra şüpheli bir şekilde devredildiğini öne sürdü. İddiaya göre, bu devir işlemi Kayahan'ın imzası taklit edilerek yapıldı. Açar, üvey annesi İpek Açar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Magazin gündemi yine çok konuşulacak bir iddiayla çalkalanıyor! Beste Açar ile üvey annesi İpek Açar arasında sular durulmuyor. Merhum sanatçı Kayahan 'ın mirası üzerinden patlak veren "sahte imza" krizi, yargıya taşındı.

KRİMİNAL İNCELEME ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRDİ

Olayın en dikkat çeken noktası ise hazırlanan bilirkişi raporu oldu. Özel bir kriminal incelemede, söz konusu belgelerdeki imzaların Kayahan'ın el yazısı olmadığı, aksine "taklit edilme çabasıyla oluşturulduğu" yönünde kanaat bildirildi. Bu rapor, iddiaların ciddiyetini bir kat daha artırdı.

"BU KADAR BÜYÜK BİR MİRAS A4 KAĞIDIYLA DEVREDİLEMEZ"

Yaşananlara sert tepki gösteren Beste Açar, sürecin uzun süredir kendisinden gizlendiğini savundu. Gelen belgelerin yalnızca fotokopi olduğunu belirten Açar, "Babamın yıllarca ürettiği eserler böyle amatör bir şekilde devredilemez" diyerek tepkisini dile getirdi.