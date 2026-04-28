Murat Boz'dan Gülistan Doku için anlamlı ağıt! Telif hakları çocuklara bağışlanacak...

6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku dosyasında yaşanan yeni gelişmeler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu süreçte dikkat çeken bir adım da ünlü şarkıcı Murat Boz'dan geldi. Sanatçı, Doku'nun hikâyesinden etkilenerek "Gülistan" isimli bir ağıt hazırladığını açıkladı.
SORUŞTURMA YENİDEN GÜNDEMDE
5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan genç üniversite öğrencisinin dosyası yeniden ele alındı ve soruşturma tekrar açıldı. Dosya kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
MURAT BOZ'DAN DUYGUSAL AĞIT
Yaşananlardan derinden etkilenen Murat Boz, söz ve müziği kendisine ait olan "Gülistan" adlı eserin bir bölümünü paylaştı. Ağıt türündeki parçanın düzenlemesini ise Mustafa Ceceli üstlendi. Gülistan için yazılan ağıt 30 Nisan'da dinleyicilerle paylaşılacak.
SÖZLERİ YÜREK YAKTI
Şarkının sözleri dinleyenlerde derin bir etki bırakıyor. "Bir sabah eksildi şehir, adı konmadı. Bir düş kaldı sokakta, kimse bulmadı. Üşür hâlâ adın anılır, sesin gelmez Gülistan" dizeleriyle başlayan eser, genç yaşta kaybolan bir hayatın yarattığı boşluğu güçlü bir şekilde hissettiriyor.
TÜM GELİR ÇOCUKLARA
Sanatçının bu anlamlı çalışmasının tüm telif gelirinin Koruncuk Vakfı'na bağışlanacağı duyuruldu. Bu karar, sosyal medyada da geniş destek buldu.
Murat Boz daha önce yaptığı paylaşımda ise Gülistan Doku için unutulmayan bir bekleyişin sürdüğünü vurgulayarak, adaletin bir an önce sağlanması temennisinde bulunmuştu.