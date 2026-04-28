Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşandı! 12 yıllık evlilik bitti

Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti, 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı.Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çift, ayrılık sonrası ortak açıklama yaptı.

Bugün itibarıyla evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız.

Bundan sonraki süreçte de, iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygıyı devam ettireceğiz.