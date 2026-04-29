Ebru Gündeş şoke etti! Yüzüne bir servet harcadı, 10 yaş birden gençleşti!

Albümleri ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde "Şapkasız çıkmadığımız günler" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada dikkat çekmişti. Bu paylaşımın ardından yüzünü neden kasketle gizlediği de ortaya çıktı.
SAHNEDE İTİRAF
Son olarak verdiği konserde konuşan Gündeş, sahnede yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Ünlü şarkıcı, yüzüne estetik müdahale yaptırdığını açıkça dile getirerek seyircilere "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diye sordu.
"20 YAŞ GENÇ DURUYORSUN"
Konseri ön sıralardan izleyen Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan ise sanatçıya "20 yaş genç duruyorsun" şeklinde iltifatta bulundu.
HARCADIĞI PARA ŞOKE ETTİ
Öte yandan, Gündeş'in estetik operasyon için yaklaşık 200 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) harcadığı iddiası da gündeme geldi. Bu rakam sosyal medyada tartışma yaratırken, bazı kullanıcılar fiyatı abartılı buldu, bazıları ise yurt dışında bu tür operasyonların bu seviyelere ulaşabileceğini savundu.
Sanatçı, estetik sonrası yeni görünümünü de sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.