Sinan Akçıl evinin en değerli parçasını paylaştı! 'Beni korur kollar'

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Sinan Akçıl sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada paylaşımlarıyla sevenlerine seslenen sanatçı bu sefer evinin en özel parçasını gösterdi.

HABER MERKEZİ

Birbirinden özel parçaların söz yazarlığını yapan Sinan Akçıl son zamanlarda medyada yaptığı açıklamalarla adından söz ettirirken aynı zamanda A Milli Takım'a şarkı yapmak için harekete geçtiğini duyurmuştu.

Bu sefer yaptığı paylaşımla evinin en özel parçasını sevenleriyle paylaştı.

EN DEĞERLİ PARÇA
Sosyal medya hesabında çekmiş olduğu fotoğraf ile evinin en değerli parçasını paylaşan akçıl, "Evdeki en değerli şey... Umre zaman bana hediye edilen Kabe örtüsü. Her yıl hac döneminde değiştirilen örtünün küçük bir parçası. İnanırım ki beni korur, beni kollar" dedi.

