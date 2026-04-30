Haberler Magazin Mabel Matiz hakkında hapis istemi Mabel Matiz hakkında hapis istemi Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısındaki müstehcen çağrışımlar sebebiyle yargılandığı "müstehcenlik" davasında savcı mütalaasını açıkladı.









Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve çocuklar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle CİMER'e şikayetler yapılmıştı. Yürütülen soruşturma sonunda Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Davanın ilk celsesinde hakim karşısına çıkan ünlü şarkıcı suçlamaları reddetmişti.





SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatlar katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını hazırlayan duruşma savcısı, şarkıda bedensel ve ruhsal metaforlarla çağrışımlar yaptığını, şarkı sözlerinde cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler yapıldığını ve genel ahlaka aykırı şarkı sözlerini çocukların da ulaşabileceği platformlarda yayınlandığını ifade ederek cezalandırılmasını talep etti.